Прогноз погоды на субботу, 3 марта

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В субботу, 3 марта, ожидается пасмурная погода. Местами возможен слабый
снегопад.
Ночью температура воздуха опустится до 4–8 градусов мороза, днем
поднимется до -3 до +1 °C.
Ветер слабый восточный и северо-восточный ветер от 2 до 5 м/с.
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