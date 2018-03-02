Прогноз погоды на субботу, 3 марта

Эва Туречкова
02-03-2018
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В субботу, 3 марта, ожидается пасмурная погода. Местами возможен слабый снегопад.

Ночью температура воздуха опустится до 4–8 градусов мороза, днем поднимется до -3 до +1 °C. Ветер слабый восточный и северо-восточный ветер от 2 до 5 м/с.

 
 
 
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