Прогноз погоды на субботу, 3 марта

В субботу, 3 марта, ожидается пасмурная погода. Местами возможен слабый снегопад.

Ночью температура воздуха опустится до 4–8 градусов мороза, днем поднимется до -3 до +1 °C. Ветер слабый восточный и северо-восточный ветер от 2 до 5 м/с.