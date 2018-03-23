Прогноз погоды на субботу, 24 марта

В субботу, 24 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, ночью температура опустится от 0 до -4 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 6 - 10 °C. Ветер слабый, юго-восточный от 2 до 6 м/с.