Прогноз погоды на субботу, 24 марта

Эва Туречкова
23-03-2018
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В субботу, 24 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, ночью температура опустится от 0 до -4 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 6 - 10 °C. Ветер слабый, юго-восточный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
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