Прогноз погоды на субботу, 23 июня

В субботу, 23 июня, синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, местами осадки.

Ночью температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C, днем от 14 °C до 18 °C, в Моравии до 20 градусов тепла. Северо-западный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.