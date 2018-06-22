Прогноз погоды на субботу, 23 июня

Катерина Айзпурвит
22-06-2018
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В субботу, 23 июня, синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, местами осадки.

Ночью температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C, днем от 14 °C до 18 °C, в Моравии до 20 градусов тепла. Северо-западный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
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