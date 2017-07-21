В субботу, 22 июля, на территории Чехии обещают пасмурную погоду, возможны грозы. Ночью температура воздуха – от 13 до 17 °C, днем 27 – 31 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с, при грозах порывистый.
Президент подписал поправку, ужесточающую закон об иностранцах
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Глава канцелярии президента ЧР лоббировал интересы чешской компании в Киргизии
Чешские фирмы расплачиваются за нелегальных работников из Украины