Прогноз погоды на субботу, 22 июля

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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В субботу, 22 июля, на территории Чехии обещают пасмурную погоду, возможны грозы. Ночью температура воздуха – от 13 до 17 °C, днем 27 – 31 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с, при грозах порывистый.

 
 
 
 
 
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