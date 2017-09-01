Прогноз погоды на субботу, 2 сентября

В субботу, 2 сентября, синоптики обещают пасмурную погоду, местами дождь. Ночью температура воздуха составит от 9 до 13 °C. Днем 14–18 °C, на юго-востоке Моравии до 21 °C. Слабый северный и северо-западный ветер 3–7 м/с.