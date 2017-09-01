Прогноз погоды на субботу, 2 сентября

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В субботу, 2 сентября, синоптики обещают пасмурную погоду, местами
дождь. Ночью температура воздуха составит от 9 до 13 °C. Днем 14–18 °C, на
юго-востоке Моравии до 21 °C. Слабый северный и северо-западный ветер 3–7
м/с.
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Путешествия чешского учителя ботаники. От Чикаго до Владивостока
МИД Чешской Республики: новинки для иностранцев
За барахлишком - в Закупы!
Вторжение в Чехословакию в 1968-м. Фотографии с улиц Праги из архива
польского геолога
МИД Чешской Республики: новинки для иностранцев
Проблемы посуточной аренды жилья
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