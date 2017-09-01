Прогноз погоды на субботу, 2 сентября

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
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В субботу, 2 сентября, синоптики обещают пасмурную погоду, местами дождь. Ночью температура воздуха составит от 9 до 13 °C. Днем 14–18 °C, на юго-востоке Моравии до 21 °C. Слабый северный и северо-западный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
 
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