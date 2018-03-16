Прогноз погоды на субботу, 17 марта

Катерина Айзпурвит
16-03-2018
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В субботу, 17 марта, синоптики обещают пасмурную погоду, местами снег. Ночью от -4 до 0 °C, на севере и северо-востоке страны до -7 °C. Возможно обледенение.

Днем от -4 до 0 °C, на юго-востоке республики до +2 °C. Северо-восточный ветер 5–9 м/с, с порывами до 15–20 м/с, в горах на севере страны – до 25 м/с.

 
 
 
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