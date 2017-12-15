Прогноз погоды на субботу, 16 декабря

Эва Туречкова
15-12-2017
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В субботу, 16 декабря, в Чехии будет стоять облачная погода, местами возможен снег. Ветер слабый, западный, от 2 до 6 м/с. Ночью столбик термометра может опуститься от 0°C до -4°C, днем синоптики обещают температуру от 0 до +4°C.

 
 
 
 
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