Прогноз погоды на субботу, 14 апреля

В субботу, 14 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, утром возможен туман.
Ночью температура воздуха составит от +4 до +8°C, днем от 19 до 23 °C. Слабый юго-западный ветер 1–4 м/с.
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