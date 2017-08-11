Прогноз погоды на субботу, 12 августа

Катерина Айзпурвит
11-08-2017
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В субботу, 12 августа, ожидается облачная погода, местами осадки. На западе страны с прояснениями. Ночью температура воздуха составит около 13 °C. Днем 17–21 °C, на юго-востоке до 23 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 3–7 м/с.

 
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