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В субботу, 12 августа, ожидается облачная погода, местами осадки. На
западе страны с прояснениями. Ночью температура воздуха составит
около 13 °C. Днем 17–21 °C, на юго-востоке до 23 °C. Слабый западный и
северо-западный ветер 3–7 м/с.
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