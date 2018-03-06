Прогноз погоды на среду, 7 марта

Эва Туречкова
06-03-2018
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В среду, 7 марта, ожидается пасмурная погода, местами дождь, возможен слабый снег.

Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 5-9 °C. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с.

 
 
 
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