Прогноз погоды на среду, 7 марта

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В среду, 7 марта, ожидается пасмурная погода, местами дождь, возможен
слабый снег.
Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, днем столбик
термометра поднимется до 5-9 °C. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с.
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