Прогноз погоды на среду, 6 сентября

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В среду, 6 сентября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду,
местами дождь. Ночью температура воздуха составит от 9 до 11 °C. Днем -
20–24 °C. Слабый переменный ветер 1–4 м/с.
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