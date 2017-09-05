Прогноз погоды на среду, 6 сентября

Катерина Айзпурвит
05-09-2017
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В среду, 6 сентября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Ночью температура воздуха составит от 9 до 11 °C. Днем - 20–24 °C. Слабый переменный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
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