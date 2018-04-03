Прогноз погоды на среду, 4 апреля

В среду, 4 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, на западе и северо-западе во второй половине дня пасмурно, местами возможны грозы.

Ночью от +4 до +8 °C, днем от 17 до 21 °C. Южный и юго-восточный ветер 3–7 м, к вечеру направление ветра изменится на западное.