Прогноз погоды на среду, 27 июня

В среду, 27 июня, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие осадки. Во второй половине дня в восточных районах страны дождь, местами грозы.
Ночью температура воздуха опустится до 9–13 °C, днем от 18 °C до 22 °C, в некоторых районах до 24 °C. Северный и северо-западный ветер 3–7 м/с, в Моравии с порывами до 15 м/с.
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