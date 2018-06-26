Прогноз погоды на среду, 27 июня

В среду, 27 июня, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие осадки. Во второй половине дня в восточных районах страны дождь, местами грозы.

Ночью температура воздуха опустится до 9–13 °C, днем от 18 °C до 22 °C, в некоторых районах до 24 °C. Северный и северо-западный ветер 3–7 м/с, в Моравии с порывами до 15 м/с.