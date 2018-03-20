Прогноз погоды на среду, 21 марта

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В среду, 21 марта ожидается облачная погода, местами возможен слабый
снег. Ночью температура воздуха опустится до 3 – 7 градусов мороза, днем
столбик термометра поднимется до -1 - +3 °C. Ветер слабый, северный от 3 до 7
м/с.
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