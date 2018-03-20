Прогноз погоды на среду, 21 марта

В среду, 21 марта ожидается облачная погода, местами возможен слабый снег. Ночью температура воздуха опустится до 3 – 7 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до -1 - +3 °C. Ветер слабый, северный от 3 до 7 м/с.