Прогноз погоды на среду, 20 июня

Катерина Айзпурвит
19-06-2018
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В среду, 20 июня, ожидается преимущественно ясная погода. В течение дня возможна облачность. Ночью от 12 °C до 16 °C. Днем от 26 °C до 30 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с.

 
 
 
 
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