Прогноз погоды на среду, 11 октября

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В среду, 11 октября, в Чехии ожидается облачная погода, местами
кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный ветер 3-7 м/с.
Максимальная температура воздуха ночью от 7 до 11 °C, днем – от 14 до 18 °C.
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