Прогноз погоды на среду, 11 апреля

В среду, 11 апреля, обещают облачную погоду с прояснениями, на западе возможны дожди и грозы. К вечеру ожидается прояснение.

Ночью температура воздуха составит от 6 до 10 °C, днем от 18 до 22 °C. Слабый юго-восточный ветер 3-7 м/с.