Прогноз погоды на среду, 11 апреля

Катерина Айзпурвит
10-04-2018
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В среду, 11 апреля, обещают облачную погоду с прояснениями, на западе возможны дожди и грозы. К вечеру ожидается прояснение.

Ночью температура воздуха составит от 6 до 10 °C, днем от 18 до 22 °C. Слабый юго-восточный ветер 3-7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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