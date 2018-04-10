Прогноз погоды на среду, 11 апреля

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В среду, 11 апреля, обещают облачную погоду с прояснениями, на западе
возможны дожди и грозы. К вечеру ожидается прояснение.
Ночью температура воздуха составит от 6 до 10 °C, днем от 18 до 22 °C. Слабый
юго-восточный ветер 3-7 м/с.
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