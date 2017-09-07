Прогноз погоды на пятницу, 8 сентября

Тимур Кашапов
07-09-2017
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В пятницу, 8 сентября, синоптики обещают переменную облачность, утром возможен туман. Ветер юго-западный слабый 2-6 м/с. Ночью температура составит от 6 до 10 °C, днем столбик термометра поднимется до 16-20 °C.

 
 
 
 
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