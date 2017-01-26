Новости Прогноз погоды на пятницу, 27 января

26-01-2017 13:27 | Катерина Айзпурвит

В пятницу, 27 января, синоптики обещают низкую облачность. Днем температура воздуха составит -4 až 0 °C, в отдельных районах – до двух градусов тепла. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.

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Прогноз погоды на пятницу, 27 января 26-01-2017 13:27 | Катерина Айзпурвит В пятницу, 27 января, синоптики обещают низкую облачность. Днем температура воздуха составит -4 až 0 °C, в отдельных районах – до двух градусов тепла. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.

Приложение, распространяемое от имени Чешской почты, заражает смартфоны вирусом 26-01-2017 13:21 | Катерина Айзпурвит Чешская почта предупредила об опасности заражения вирусом через мобильную аппликацию, которую злоумышленники предлагают установить якобы от ее имени. Владельцы смартфонов начали получать от имени Чешской почты смс-сообщения с предложением установить приложение Pošta Online. Этим они заражают свой гаджет вирусом, способным проникнуть в систему Интернет-банкинга владельца. Уже известно о десятках жертв, пострадавших от действий злоумышленников.

Министр финансов: За 3 года «Налоговая кобра» предотвратила потерю более 7,5 млрд крон 26-01-2017 12:52 | Катерина Айзпурвит В ходе конференции Налогового управления ЧР министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что специальный отдел по борьбе с налоговыми преступлениями «Налоговая кобра» за три года своего существования предотвратил потерю для бюджета суммы в размере 7 млрд 660 млн крон (283,7 млн евро). В течение прошлого года спецотдел предотвратил попытки уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд 400 млн крон (123 млн евро). Помимо «Налоговой кобры» в Чехии также действует «Азартная кобра», в задачу которой входит пресечение деятельности нелегального игорного бизнеса.

В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений 26-01-2017 10:49 | Катерина Айзпурвит Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).

В Чехии обнаружен поддельный препарат «Виреад», применяемый при лечении ВИЧ 26-01-2017 09:11 | Катерина Айзпурвит Как сообщает на своей сайте Государственное управление по контролю лекарственных средств (SÚKL), поддельный препарат «Виреад» (Viread), который используется при лечении ВИЧ-инфекции, был обнаружен в поставках одной из болгарских дистрибьюторских фирм. Инструкция по применению медикамента была составлена только на болгарском и румынском языках, что не допустиво при продаже лекарства на чешском рынке и позволяет определить, что данная упаковка содержит фальшивое лекарство. Обнаруженные подделки содержат 30 таблеток по 245 мг, со сроком действия до января 2020 г. Управление по контролю лекарственных средств проинформировало аптеки и медицинские учреждения о необходимости сообщать об обнаружении подделки.

Птичий грипп впервые выявлен на крупной чешской птицефабрике 26-01-2017 08:58 | Катерина Айзпурвит После того как владелец сообщил о внезапной гибели 160 птиц, ветеринары подтвердили наличие очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике, расположенной в населенном пункте Ржитовиз-у-Блатне, в районе города Страконице. Для предотвращения распространения инфекции запланировано уничтожить 6500 голов уток. Пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Пейхал сообщил, что у птиц был выявлен вирус Н5. Владельцы птицефабрик имеют право на получение компенсации ущерба со стороны государства в случае подачи соответствующего заявления в течение шести недель после ликвидации очага заражения. На данный момент в ЧР было уничтожено в общей сложности 13 000 голов птицы.

Милош Земан отмечает четыре года пребывания на посту президента ЧР 26-01-2017 08:45 | Катерина Айзпурвит Четыре года назад, 26 января 2013 г., было объявлено об избрании в ходе первых прямых президентских выборов на пост главы государства Милоша Земана, который набрал 55% голосов избирателей. Карел Шварценберг, оказавшийся его соперником во втором туре голосования, набрал примерно на 500 тыс. голосов меньше. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 г., и пятилетний срок его пребывания на посту главы государства истекает в марте 2018 г. Наблюдатели полагают, что весной текущего года Милош Земан сделает заявление о своем участии в следующих президентских выборах.

В Остраве открылся Чемпионат Европы по фигурному катанию 25-01-2017 18:45 oбновлено | Ольга Васинкевич 18 лет спустя в Чешскую Республику съехались лучшие европейские фигуристы. Впервые Чемпионат Европы проходит в Остраве. Чешские спортсмены представят свое мастерство во всех категориях. Большие надежды эксперты возлагают на Михала Бржезину, главными соперниками которого станут испанец Хавьер Фернандес, израильтянин Алексей Быченко и россияне во главе с Максимом Ковтуном.



В женской короткой программе счастье в первый день чемпионата не улыбнулось чешке Михаэле Луции Ганзликовой, которая оказалась лишь на 15 месте, но, тем не менее, завоевала право на участие в произвольной программе. Первое место вновь заняла россиянка Евгения Медведева, тем самым подтвердив свое золото, завоеванное в Братиславе в 2016 году. Второе место также принадлежит россиянке Анне Погорилой. На третьем – итальянка Каролина Костнер. Четвертое место также заслужила россиянка Мария Сотскова.



Организаторы предполагают, что соревнования в витковицкой Арене увидит около 40 тысяч зрителей. За безопасностью гостей мероприятия будет ежедневно наблюдать 150 полицейских, причем не только в месте проведения чемпионата, но и в его окрестностях, а также в отелях и на площади Масарика в центре города, где на все время проведения соревнований разместится фанатская зона.

Первый месяц в Праге можно прожить на 810 евро 25-01-2017 17:04 | Ольга Васинкевич Чешская столица попала в первую двадцатку городов, где при переезде иностранца ожидают относительно невысокие первичные расходы. В Праге весьма недорогой общественный транспорт и питание. Напротив, аренду квартиры можно отнести, скорее, к более дорогим удовольствиям. Такая информация стала известна из индекса расходов на переезд на 2017 год (2017 Relocation Price Index), который составила немецкая компания, оказывающая услуги по переезду, Movinga. Самые большие первичные расходы за месяц ожидают переехавших в столицу Анголы Луанду, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Цюрих, Лондон и Гонконг. Рейтинг составлялся по 75 городам мира, в него вошли подсчеты по расходам на переезд за первый месяц жизни в новом городе, включая аренду квартиры площадью 35 кв. метров, телефонные звонки, питание и городской транспорт. Прага оказалась на 20 месте по дешевизне.