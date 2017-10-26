Прогноз погоды на пятницу, 27 октября

В пятницу, 27 октября, на всей территории Чехии ожидается облачная и дождливая погода, на юго-западе страны с прояснениями. Ветер северо-западный, западный 3-7 м/с.

Ночью температура воздуха составит около 10 °C. Днем воздух прогреется до 8-12 °C.