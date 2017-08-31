Прогноз погоды на пятницу, 1 сентября

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В пятницу, 1 сентября, синоптики обещают дождь на всей территории
Чешской Республики. Ветер северо-западный, северный 3-7 м/с. Ночью
температура воздуха составит от 14 до 18 °C, днем – от 13 до 18 °C.
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