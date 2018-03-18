Прогноз погоды на понедельник, 19 марта

Эва Туречкова
18-03-2018
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В понедельник, 19 марта, в Чехии ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до 6-10 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до -3 - +1 °C. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с, порывы достигнут 15 м/с.

 
 
 
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