Прогноз погоды на понедельник, 19 марта

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В понедельник, 19 марта, в Чехии ожидается облачная погода, местами
возможен снег. Температура ночью опустится до 6-10 градусов мороза, днем
столбик термометра поднимется до -3 - +1 °C. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с,
порывы достигнут 15 м/с.
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