Прогноз погоды на понедельник, 19 марта

В понедельник, 19 марта, в Чехии ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до 6-10 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до -3 - +1 °C. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с, порывы достигнут 15 м/с.