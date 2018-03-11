Прогноз погоды на понедельник, 12 марта

Катерина Айзпурвит
11-03-2018
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В понедельник, 12 марта, ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами сильный.

Ночью от 4 до 8 градусов тепла, на западе Чехии +2 °C. Днем от 8 до 12 градусов выше нуля. Слабый юго-западный ветер 3–7 м/с, в Моравии и Силезии – с порывами до 15 м/с.

 
 
 
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