Прогноз погоды на понедельник, 12 марта

В понедельник, 12 марта, ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами сильный.

Ночью от 4 до 8 градусов тепла, на западе Чехии +2 °C. Днем от 8 до 12 градусов выше нуля. Слабый юго-западный ветер 3–7 м/с, в Моравии и Силезии – с порывами до 15 м/с.