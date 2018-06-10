Прогноз погоды на понедельник, 11 июня

Эва Туречкова
10-06-2018
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В понедельник, 11 июня ожидается облачная погода, местами с прояснениями. На северо-востоке страны возможны грозы. Температура днем поднимется до 26 – 30 градусов, а ночью опустится до 14 – 18 градусов тепла. Ветер слабый, от 1 до 4 м/с.

 
 
 
 
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