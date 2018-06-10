Прогноз погоды на понедельник, 11 июня

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В понедельник, 11 июня ожидается облачная погода, местами с
прояснениями. На северо-востоке страны возможны грозы. Температура
днем поднимется до 26 – 30 градусов, а ночью опустится до 14 – 18 градусов
тепла. Ветер слабый, от 1 до 4 м/с.
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Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж
Чешская «зарядка» будущего
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова
Аркадий Бабченко
Чешские врачи не спешат принимать украинцев в свой клуб
Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии
В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова