Прогноз погоды на четверг, 7 сентября

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В четверг, 7 сентября, синоптики обещают переменную облачность, во
второй половине дня с прояснениями, в горных районах местами возможны
осадки.
Ночью температура составит около 10 °C. Днем 15–19 °C. Слабый западный и
северо-западный ветер 3-7 м/с.
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