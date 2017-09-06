Прогноз погоды на четверг, 7 сентября

В четверг, 7 сентября, синоптики обещают переменную облачность, во второй половине дня с прояснениями, в горных районах местами возможны осадки.

Ночью температура составит около 10 °C. Днем 15–19 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 3-7 м/с.