Прогноз погоды на четверг, 5 октября

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В пятницу, 6 октября, в Чехии ожидается облачная погода, на большей
части территории страны дожди. Ветер умеренный 5-9 м/с с порывами до 15
м/с. Максимальная температура воздуха ночью 4 до 8 °C, днем столбик
термометра поднимется до 9-13 °C.
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