Прогноз погоды на четверг, 5 октября

В пятницу, 6 октября, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны дожди. Ветер умеренный 5-9 м/с с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха ночью 4 до 8 °C, днем столбик термометра поднимется до 9-13 °C.