Прогноз погоды на четверг, 5 октября

В Чехии возобладает переменная облачность. Утром на севере, а позже на северо-западе страны и в других регионах ожидается пасмурная погода, дожди, в некоторых местах лишь кратковременные. К вечеру уменьшение облачности и осадков. Максимальная температура воздуха днем 14 - 18 °C, на юге и юго-востоке около 21 °C, на севере - лишь 12 °C, в горах 10 °C. Умеренный утренний ветер в течение дня усилится до 8 - 13 м/с, в отдельных районах до 15 -25 м/с (70 - 90 км/ч), в горах на севере с порывами до 30 м/с.