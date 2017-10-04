Прогноз погоды на четверг, 5 октября

Лорета Вашкова
04-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии возобладает переменная облачность. Утром на севере, а позже на северо-западе страны и в других регионах ожидается пасмурная погода, дожди, в некоторых местах лишь кратковременные. К вечеру уменьшение облачности и осадков. Максимальная температура воздуха днем 14 - 18 °C, на юге и юго-востоке около 21 °C, на севере - лишь 12 °C, в горах 10 °C. Умеренный утренний ветер в течение дня усилится до 8 - 13 м/с, в отдельных районах до 15 -25 м/с (70 - 90 км/ч), в горах на севере с порывами до 30 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 