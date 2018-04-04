Прогноз погоды на четверг, 5 апреля

Эва Туречкова
04-04-2018
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В четверг, 5 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, позднее днем облачная. Возможны грозы. Температура днем поднимется до 15 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 5-9 °C. Ветер слабый, западный или северо-западный от 3 до 7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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