Прогноз погоды на четверг, 28 июня

В четверг, 28 июня, синоптики обещают пасмурную погоду, на большей части территории страны дождь, на востоке местами возможны грозы, в горных районах ливни. К вечеру ожидаются прояснения.

Ночью температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C, днем от 19 °C до 23 °C, во время дождя около 16 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер 3–7 м/с, в Моравии – с порывами до 15 м/с.