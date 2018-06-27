Прогноз погоды на четверг, 28 июня

В четверг, 28 июня, синоптики обещают пасмурную погоду, на большей части территории страны дождь, на востоке местами возможны грозы, в горных районах ливни. К вечеру ожидаются прояснения.
Ночью температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C, днем от 19 °C до 23 °C, во время дождя около 16 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер 3–7 м/с, в Моравии – с порывами до 15 м/с.
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