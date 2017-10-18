Прогноз погоды на четверг, 19 октября

Катерина Айзпурвит
18-10-2017
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В четверг, 19 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит около 8°C. Днем 15–18°C, на востоке страны воздух прогреется до 20°C.

Ветер переменный, до 4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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