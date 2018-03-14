Прогноз погоды на четверг, 15 марта

В четверг, 15 марта, ожидается облачная погода, местами туман. Возможны осадки, в горных районах снег.
Ночью от -2 до +2 °C. Днем воздух прогреется до 7–11 градусов выше нуля. Слабый юго-восточный и восточный ветер 3–7 м/с.
Судьбы чехов в России – строки и подстрочник
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