Прогноз погоды на четверг, 15 марта

Катерина Айзпурвит
14-03-2018
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В четверг, 15 марта, ожидается облачная погода, местами туман. Возможны осадки, в горных районах снег.

Ночью от -2 до +2 °C. Днем воздух прогреется до 7–11 градусов выше нуля. Слабый юго-восточный и восточный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
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