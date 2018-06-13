Прогноз погоды на четверг, 14 июня

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В четверг, 14 июня в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможны
дожди. Температура днем поднимется до 20 – 24 °C. Ночью опустится до 10-14 °C.
Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.
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Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж
Чешская «зарядка» будущего
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова
Аркадий Бабченко
Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии
В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова
Нелегальный софтвер установлен у 32% чешских пользователей