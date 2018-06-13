Прогноз погоды на четверг, 14 июня

Эва Туречкова
13-06-2018
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В четверг, 14 июня в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможны дожди. Температура днем поднимется до 20 – 24 °C. Ночью опустится до 10-14 °C. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
 
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