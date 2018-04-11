Прогноз погоды на четверг, 12 апреля

Эва Туречкова
11-04-2018
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В четверг, 12 апреля, обещают облачную погоду с прояснениями, на западе возможны дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит от 7 до 11 °C, днем от 20 до 24 °C. Слабый юго-восточный ветер 3-7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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