Прогноз погоды на четверг, 12 апреля

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В четверг, 12 апреля, обещают облачную погоду с прояснениями, на западе
возможны дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит от 7 до 11 °C,
днем от 20 до 24 °C. Слабый юго-восточный ветер 3-7 м/с.
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У погибшего самца белого носорога может появиться потомство
Цены на квартиры растут в два раза быстрее, чем зарплаты чехов
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Богемские монастыри – тысяча лет трудов и молитвы
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Кто веру ищет, тот её найдёт
Глава МИД Чехии: Российское заявление о «Новичке» в Чехии – не просто
банальные слова