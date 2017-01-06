Новости Прогноз погоды на 7 января

06-01-2017 10:57 | Антон Каймаков

Согласно данным синоптиков, в субботу в Чехии будет облачно, а в северо-западной части страны пасмурно. Возможен снегопад. Температура воздуха днем от – 10 до – 6 °C. Ветер западный, северо-западный 2-5 м/с.

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Минздрав расширит финансирование хосписов 06-01-2017 15:53 | Антон Каймаков Министерство здравоохранения разрабатывает поправку, которая должна помочь улучшить финансирование хосписов. В первую очередь речь идет об уточнении условий оказания необходимой помощи умирающим пациентам. Поправка должна обсуждаться в ускоренном режиме, чтобы могла вступить в действие еще до осенних парламентских выборов. В будущем ожидается разработка абсолютно новой нормы, регламентирующей предоставление помощи в хосписах.

Биатлон. Габриэла Коукалова выиграла третьи состязания в сезоне 06-01-2017 15:32 | Антон Каймаков Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей спринтерских состязаний женщин Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсменка безошибочно и с отличной скоростью прошла всю дистанцию, а также ни разу не промахнулась на огневом рубеже. Это уже третья победа Габриэлы Коукаловой в текущем сезоне.

В очагах заражения птичьим гриппом будет выбита вся домашняя птица 06-01-2017 15:21 | Антон Каймаков Ветеринары отдали распоряжение выбить все домашнюю птицу, как на крупных фермах, так и в мелких хозяйствах, которая содержится в радиусе трех километров от главных очагов заражения в регионе Южной Моравии. Птичий грипп на территорию Чехии вернулся по истечении десяти лет. Эпидемии данного заболевания наблюдаются в этом году и в большинстве европейских государств. В Чехии актуально было выявлено три главных очага заражения и все именно в Южной Моравии.

Эпидемия гриппа разрастается 06-01-2017 15:13 | Антон Каймаков В Чешской Республике с каждым днем увеличивается количество больных гриппом. Эпидемия была уже объявлена в Злинском крае, где в течение одной недели заболеваемость возросла на 81% – до 1522 человек на 100 тысяч граждан. В Южной Моравии в этом году была зафиксирована уже и первая смерть пациента, заразившегося гриппом. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Штаб-квартира социал-демократов заблокирована судебным исполнителем 06-01-2017 12:02 | Антон Каймаков Главная партия чешской правящей коалиции – Чешская социал-демократическая партия в настоящее время не имеет права что-либо предпринять со зданием своей пражской штаб-квартиры – «Народным домом», а также и с соседствующим «Лановым дворцом». Обе партийных недвижимости заблокировал судебный исполнитель. Право распоряжаться недвижимостью ограничено в связи с долгом в объеме 337 миллионов крон (почти 12,5 миллионов евро) по отношению к ныне уже скончавшемуся адвокату Зденеку Альтеру. В настоящее время осуществляется наследственное делопроизводство.

40 километров новых шоссе 06-01-2017 11:46 | Антон Каймаков Министр транспорта Дан Тёк пообещал открыть для автомобилистов 40 километров новых дорог, включая модернизированный участок транзитной магистрали D1. В 2016 году в их строительство было инвестировано 2,1 миллиарда крон (77,8 миллиона евро). В 2017 году вложения будут осуществлены в реконструкцию железнодорожных вокзалов. Управление железнодорожных путей сообщения располагает для реализации плана 600 миллионами крон (22,2 миллиона евро).

Прогноз погоды на 7 января 06-01-2017 10:57 | Антон Каймаков Согласно данным синоптиков, в субботу в Чехии будет облачно, а в северо-западной части страны пасмурно. Возможен снегопад. Температура воздуха днем от – 10 до – 6 °C. Ветер западный, северо-западный 2-5 м/с.

Лентяи лишатся трети прожиточного минимума 06-01-2017 10:54 | Антон Каймаков Общественно-полезные работы вновь станут обязательными для безработных получателей государственного пособия в объеме прожиточного минимума. Правило вступит в силу с августа 2017 года. Если безработный гражданин, которому не удается найти себе даже одноразовых заработков, получающий государственное пособие в течение 6 месяцев, ежемесячно не отработает 20 часов на общественно-полезных работах, то его пособие будет сокращено. Вместо суммы в объеме прожиточного минимума 3410 крон (126,3 евро) ему будут выплачивать лишь минимум на существование – 2200 крон (81,5 евро). По статистике, в ноябре 2016 года в Чехии насчитывалось 363 тысячи безработных граждан. Из них 40% безуспешно ищут места для трудоустройства более года.

Медицинские страховые взносы за детей, пенсионеров и безработных будут увеличены 06-01-2017 10:19 | Антон Каймаков Министры финансов и здравоохранения договорились об увеличении взносов медицинского страхования за граждан, застрахованных государством. К данной категории, например, относятся несовершеннолетние и безработные граждане, пенсионеры, неработоспособные инвалиды, матери в декрете. В период с 2018 по 2020 год, государство каждый год будет перечислять страховым компаниям дополнительную сумму в объеме 3,5 миллиардов крон (130 миллионов евро). Таким образом, за граждан, страхуемых государством, из бюджета будет перечислено в 2018 году почти 70 миллиардов крон (2,6 миллиарда евро). Взнос за каждого застрахованного увеличится на 50 крон и составит 970 крон (36 евро). Договор министров еще должно подтвердить правительство.