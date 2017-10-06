Прогноз погоды на 7 октября

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В субботу, 7 октября, на территории Чешской Республики ожидается
преимущественно облачная погода. В горных областях пройдут дожди. Днем
температура воздуха 10 – 14 °C. Ветер умеренный, западный, 3-7 м/с.
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