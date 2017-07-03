Прогноз погоды на 4 июля

Антон Каймаков
03-07-2017
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Во вторник в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 21 до 25°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
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