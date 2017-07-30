Согласно предположениям синоптиков, в понедельник в Чехии ожидается переменная облачность. В отдельных регионах возможны кратковременные дожди или грозы. Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер южный, юго-западный 2-6 м/с.
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За два года на историческую родину вернулись сотни украинских чехов