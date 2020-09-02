Прогноз погоды на 3 сентября

Антон Каймаков
02-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В воскресенье в Чехии, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Ожидается дождь. К вечеру осадки и облачность должны уменьшаться.

Температура воздуха ночью от 11 до 7°C, днем от 15 до 19°C. Ветер северный, северо-западный 2-6 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 