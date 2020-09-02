Прогноз погоды на 3 сентября

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В воскресенье в Чехии, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно.
Ожидается дождь. К вечеру осадки и облачность должны уменьшаться.
Температура воздуха ночью от 11 до 7°C, днем от 15 до 19°C. Ветер северный,
северо-западный 2-6 м/с.
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