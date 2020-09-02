Прогноз погоды на 3 сентября

В воскресенье в Чехии, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Ожидается дождь. К вечеру осадки и облачность должны уменьшаться.

Температура воздуха ночью от 11 до 7°C, днем от 15 до 19°C. Ветер северный, северо-западный 2-6 м/с.