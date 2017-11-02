Прогноз погоды на 3 ноября

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В пятницу в Чешской Республике ожидается переменная облачность без
существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с.
Температура воздуха ночью от 2 до 6 °C, днем 8-12 °C.
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Чешская собака - лучший друг грузинского служебного кинолога
Судьба бруталистского «Transgas» в руках министров
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Замок Шкворец под знаком св. Маврикия и Красного Дракона
В русском плену: Киев – Мурманск – Баку
Контрразведка: Спецслужбы Китая и России расширили работу в Чехии
После выборов – утро понедельника