Новости Прогноз погоды на 26 января

25-01-2017 14:23 | Ольга Васинкевич

В четверг 26 января в Чехии ожидается облачная погода, с постепенными прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Минимальная температура воздуха ночью от -4 до -8 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки от -4 до 0 °C. Ветер слабый северо-восточный 2-6 м/с.

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Чешские военные в Афганистане задержали контрабандиста с 30 кг гашиша 25-01-2017 14:32 | Ольга Васинкевич Чешские военнослужащие в Афганистане во время одной из патрульных акций вблизи военной базы Баграм задержали контрабандиста с 30 кг гашиша. Наркотическое вещество, завернутое в одеяла и ковры, было конфисковано и передано на ближайшую станцию Афганской национальной армии. При последующем патруле чешским военным также удалось обезвредить импровизированное взрывное устройство. Об этом сообщает в среду Чешская армия на своем сайте. Военные 7-й сторожевой роты приняли службу по охране союзнической базы Баграм с начале октября 2016 года. С тех пор они осуществили 220 патрульных акций вблизи базы. Чешское подразделение пробудет в Афганистане до марта 2017 года.

Прогноз погоды на 26 января 25-01-2017 14:23 | Ольга Васинкевич В четверг 26 января в Чехии ожидается облачная погода, с постепенными прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Минимальная температура воздуха ночью от -4 до -8 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки от -4 до 0 °C. Ветер слабый северо-восточный 2-6 м/с.

Ужесточатся правила для судебных экспертов и переводчиков 25-01-2017 13:16 | Ольга Васинкевич Критерия для работы судебных экспертов и переводчиков должны ужесточиться. Об этом говорится в поправке к закону о судебных переводчиках, предложенной министром юстиции Робертом Пеликаном. Поправку в среду одобрило правительство, ныне она отправляется на обсуждение в Парламент. Целью нововведения является повышение квалификации судебных экспертов и переводчиков, увеличение их вознаграждений и усиление контроля качества работы, сообщил в сети Twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айрер. В соответствии с поправкой, претендент на должность судебного эксперта должен сдать вступительный профессиональный экзамен. Те, кто уже работает на данной должности, должны пройти переоценку. Судебным переводчикам предстоит сдавать общий экзамен по правовым аспектам.

Премьер Б. Соботка обсудит подход к Brexit с представителями парламентских партий 25-01-2017 12:23 | Ольга Васинкевич Премьер-министр Богуслав Соботка созвал на вторую половину февраля встречу председателей парламентских партий, на которой предполагается обсудить чешскую позицию к выходу Великобритании из состава ЕС. Об этом глава правительства проинформировал в среду в сети Twitter. Британское правительство планирует начать Brexit до конца марта. «В ходе Brexit правительство будет отстаивать права наших граждан и интересы наших компаний», - сообщил Соботка в Twitter. Британская премьер-министр Тереза Мэй сообщила о намерениях достичь твердого Brexit, то есть страна планирует полностью покинуть единый рынок и другие структуры ЕС, включая судебную систему.

Чехия за год потеряла позиции в Индексе восприятия коррупции 25-01-2017 10:47 | Ольга Васинкевич Чехия потеряла за год десять позиций во всемирном Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index). Вместе с Кипром и Мальтой она заняла 47-е место. Такая информации стала известна из обнародованного в среду сообщения организации Transparency International (TI), которая занимается оценкой коррупции в 176 странах и на территориях по всему миру. Первое место в индексе заняли Дания и Новая Зеландия, за ними следуют Финляндия и Швеция. На противоположном конце находится Сомали. В опубликованной информации говорится, что Чешская Республика прекратила восходящую тенденцию, которую начала оценкой за 2014 год, когда перешла с 57 на 53 место. Роль в этом могут играть, например, незакрытые дела экс-гетмана Давида Рата и Яны Нечасовой, а также «приватизация общественных интересов» и недостаточная легислатива.

Чехия относится к странам ЕС, где иностранцы меньше всего просят убежища 25-01-2017 09:15 | Ольга Васинкевич Чешская Республика относится к государствам в рамках Евросоюза, где иностранцы меньше всего подают прошения о предоставлении убежища. В среднем по ЕС на 1 миллион человек количество просящих об убежище впервые с целью получения защиты составляет 702 человека. В Чехии число просителей – 28 на миллион. Такие данные стали известны из сообщения о ситуации с предоставлением убежища на территории ЕС за третий квартал 2016 года, обнародованного европейским статистическим агентством Eurostat. Помимо Чехии, меньше всего убежища просят иностранцы в Словакии, Португалии, Румынии и Эстонии. Чаще всего мигранты пытались получить убежище в Германии, Греции и на Мальте. По данным МВД, в 2016 года впервые прошения о предоставлении убежища на территории ЧР подало 1213 человек. Было также зафиксировано 262 повторных прошения. Треть заявлений в третьем квартале в Чехии было подано гражданами Украины (95), из Сирии – 25 и с Кубы – 25.

Совет безопасности ЧР актуализировал оборонную стратегию страны 24-01-2017 18:11 oбновлено | Лорета Вашкова Во вторник, 24 января, состоялось первое в нынешнем году заседание Совета безопасности Чешской Республики, на котором обсуждались актуальные вопросы оборонной стратегии государства, в том числе правовое регулирование дронов и возможности использования беспилотников полицией, как и появление очагов птичьего гриппа на территории ЧР. На повестке дня были также итоги работы в прошлом году, а именно усиленные меры безопасности, введенные в Чехии в конце 2016 года в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине и действовавшие до 6 января. На улицах чешских городов ныне уже не дежурят военные патрульные, вооруженные автоматами, однако первая степень угрозы терроризма в Чехии пока не была отменена. Анализировали участники заседания и ознакомление учащихся с вопросами безопасности в рамках школьной программы. "Оборонную стратегию в последний раз одобрило еще правительство премьер-министра Петра Нечаса в 2012 году, поэтому она требует актуализации задач", - сообщил ЧТК министр обороны Мартин Стропницкий.

Спор вокруг членства в комиссии, присуждающей статус участников антикоммунистического сопротивления 24-01-2017 17:59 | Лорета Вашкова Основатель чешской Секции джаза Карел Срп не станет членом Этической комиссии, принимающей решение о присуждении статуса борцов с коммунистическим режимом. Предложение о назначении Српа на данную должность, выдвинутое президентом Милошом Земаном, во вторник отверг премьер-министр Богуслав Соботка, аргументировавший свой отказ тем, что "Карел Срп на протяжении длительного времени являлся информатором чехословацкой коммунистической службы госбезопасности". По словам самого К. Српа, премьер сделал данный вывод, опираясь на несуществующие материалы, и официально ни одно из обвинений, о которых было упомянуто Институтом по изучению тоталитарных режимов, ему предъявлено не было.

Экспозиции Национального музея откроют для посетителей до середины 2020 г. 24-01-2017 17:03 | Лорета Вашкова Все экспозиции Национального музея в Праге после генеральной реконструкции для посетителей откроют до середины 2020 года. Все строительные работы завершатся до октября 2018 года, и к 100-летию со дня возникновения Чехословакии в следующем году будет приурочена чешско-словацкая выставка, сообщил директор столичного Национального музея Михал Лукеш.