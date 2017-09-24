Прогноз погоды на 25 сентября

Ольга Васинкевич
24-09-2017
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В понедельник, 25 сентября, на территории Чешской Республики ожидается облачная погода, пройдут дожди, местами с грозами. В утренние часы возможен туман. Температура воздуха от 13 до 17 °C. Ветер слабый, переменный, 2-5 м/с.

 
 
 
 
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