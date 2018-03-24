Прогноз погоды на 25 марта

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Архив передач
Синоптики ожидают, что в воскресенье в Чехии будет солнечно, однако, к
вечеру возможно появление, а потом и сгущение облачности.
Температура воздуха ночью от -1 до – 5°C. Днем от 7 до 11°C, а к вечеру около
5°C.
Переменный ветер до 4 м/с.
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Прага. Мороз и ветер. Выборы президента России.
Пражский зоопарк – ковчег для исчезающих видов
Антитабачный закон – дискриминация или охрана здоровья граждан
Суперпрезидентская Россия
На Староместкой площади вновь идут старинные часы
Гибель Яна Масарика – одно из роковых окон чешской истории
Манифестации за свободу чешского слова
Крафтовое пиво – это звучит гордо