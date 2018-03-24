Прогноз погоды на 25 марта

Синоптики ожидают, что в воскресенье в Чехии будет солнечно, однако, к вечеру возможно появление, а потом и сгущение облачности.

Температура воздуха ночью от -1 до – 5°C. Днем от 7 до 11°C, а к вечеру около 5°C. Переменный ветер до 4 м/с.