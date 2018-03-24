Прогноз погоды на 25 марта

Антон Каймаков
24-03-2018
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Синоптики ожидают, что в воскресенье в Чехии будет солнечно, однако, к вечеру возможно появление, а потом и сгущение облачности.

Температура воздуха ночью от -1 до – 5°C. Днем от 7 до 11°C, а к вечеру около 5°C. Переменный ветер до 4 м/с.

 
 
 
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