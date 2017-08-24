Прогноз погоды на 25 августа

В пятницу, 25 августа, на территории Чешской Республики ожидается облачная погода, местами дожди, на юге страны с грозами. Ветер юго-западный – 1-4 м/с. Температура воздуха ночью 13-17 °C. Днем воздух прогреется до 25-29 °C.