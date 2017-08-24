Прогноз погоды на 25 августа

Тимур Кашапов
24-08-2017
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В пятницу, 25 августа, на территории Чешской Республики ожидается облачная погода, местами дожди, на юге страны с грозами. Ветер юго-западный – 1-4 м/с. Температура воздуха ночью 13-17 °C. Днем воздух прогреется до 25-29 °C.

 
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