Новости Прогноз погоды на 23 января

22-01-2017 15:37 | Ольга Васинкевич

В понедельник 23 января на территории Чехии – облачная погода. Местами изморозь и осадки в виде слабого снега. Постепенно ожидаются прояснения. Ночью столбик термометра опустится до отметки от -6 до -11 °C. Днем максимальная температура воздуха от -5 до 0 °C. Ветер слабый, переменных направлений 2-6 м/с.

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Прогноз погоды на 23 января 22-01-2017 15:37 | Ольга Васинкевич В понедельник 23 января на территории Чехии – облачная погода. Местами изморозь и осадки в виде слабого снега. Постепенно ожидаются прояснения. Ночью столбик термометра опустится до отметки от -6 до -11 °C. Днем максимальная температура воздуха от -5 до 0 °C. Ветер слабый, переменных направлений 2-6 м/с.

Министр здравоохранения Милослав Людвик: Чехии необходимо больше студентов-медиков 22-01-2017 13:20 | Ольга Васинкевич Из-за ухода врачей на пенсию, а также на заработки за рубеж, Чехии грозит недостаток докторов. В связи с этим необходимо увеличить число студентов-медиков примерно на 15%, сообщил в передаче Partie на телеканале Prima министр здравоохранения Милослав Людвик. Он планирует обратиться к правительству с требованием о предоставлении 460 миллионов крон (более 17 млн. евро) для медицинских факультетов из бюджета Министерства образования. По словам министра, ежегодно с медицинских факультетов выпускается 1050 будущих врачей, из них – несколько сотен иностранцев, прежде всего, словаков. Часть из них остается в Чехии, однако многие возвращаются домой.

Министр внутренних дел Милан Хованец: Чехия не примет квоты на беженцев 22-01-2017 13:09 | Ольга Васинкевич Министр внутренних дел Милан Хованец в воскресенье сообщил по Чешскому телевидению, что Чехия и далее будет препятствовать принятию обязательных квот на разделение беженцев в рамках ЕС. План вновь стал актуальным с председательствованием Мальты в ЕС. Хованец при этом убежден, что необходимо комплексное решение проблемы, а именно – возращение беженцев в безопасные страны, где не ведутся боевые действия и помощь им на местах. Такими странами он назвал Марокко и Тунис. Министр также напомнил, что Мальта была первым государством, которое пыталось проверить данную меру по разделению беженцев, и она не сработала.

Стали известны первые лауреаты новой премии в области классической музыки Classic Prague Awards 22-01-2017 12:21 | Ольга Васинкевич Первыми лауреатами новой премии в области классической музыки Classic Prague Awards стали Зузана Ружичкова, Катержина Явуркова и сэр Джон Элиот Гардинер. 21 января премия была торжественно вручена лауреатам в Зале Мартину в здании Музыкального и танцевального факультета Академии музыкальных искусств в Праге. Хрустальную награду чембалистка Ружичкова получила за вклад, сделанный на протяжении всей жизни, валторнистка Явуркова получила награду в категории Талант года, а лауреатом премии за пропаганду чешской музыки за рубежом стал британский дирижер Гардинер.

Пражские лебеди погибли от птичьего гриппа 22-01-2017 12:01 | Ольга Васинкевич Причиной гибели лебедей в Праге у Карлова моста оказался птичий грипп. Информацию в субботу вечер подтвердили пражские ветеринары. Лабораторные тесты выявили наличие у лебедей вируса H5, но лишь последующие обследования дадут ответ на вопрос, является ли он опасной мутацией H5N8. Более всего опасаются данной разновидности птицеводы, поскольку для птиц он является смертельным. Пока что не было отмечено переноса этого вируса на человека. В минувшие дни наличие данного вируса было подтверждено в телах мертвых лебедей, обнаруженных в Праге на Стелецком острове и на Влтаве неподалеку от Голешовицкого рынка. Поскольку речь идет о птицах, живущих в вольной природе, не принимаются никакие специальные меры, в отличие от птицеферм, где пожарные бескомпромиссно уничтожают всю птицу.

20 лет со дня подписания Чешско-немецкой декларации 21-01-2017 18:30 | Ольга Васинкевич Чешско-немецкая декларация, подписанная 20 лет назад, повернула взаимоотношения обоих государств к будущему и позволила им сотрудничать, заявил министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек. По словам главы чешской дипломатии, значение документа, в котором правительства обеих стран обязались, что не будут возвращаться к былым распрям, актуально и по сей день. Благодаря ему, чехи и немцы сегодня не просто соседи, но и важнейшие партнеры. Документ, который комментировал Любомир Заоралек, был подписан в Праге 21 января 1997 года чешским премьером Вацлавом Клаусом и немецким канцлером Гельмутом Колем. Примирение, подтвержденное правительствами обеих стран, по словам Заоралека, позволило развить равноценное партнерство не только на билатеральном уровне, но также в Евросоюзе и НАТО.

Люди на Вацлавской площади протестовали за демократию и против популизма 21-01-2017 18:03 | Ольга Васинкевич Приблизительно двести человек приняло в субботу участие в собрании, солидарном с шествием женщин в Вашингтоне, которое прошло под названием «Любовь победит ненависть» (Love Trumps Hate). Акция, в названии которой игра слов ясно ссылается на нового президента США, хочет обратиться к политикам и гражданам с призывом поддержать демократию и гражданское общество. Эти ценности, по мнению организаторов субботних мероприятий, становятся под угрозу с приходом к власти Д. Трампа. Среди собравшихся на Вацлавской площади в Праге были преимущественно американцы, а также представители таких организаций как Greenpeace, Amnesty International, активистки за права женщин и другие.

Прогноз погоды на 22 января 21-01-2017 15:40 | Ольга Васинкевич В воскресенье 22 января на большей части территории Чешской Республики ожидается ясная погода, местами возможна низкая облачность и осадки в виде слабого снега. Минимальная температура ночью от -12 до -17 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки от -5 до 0 °C. Ветер умеренный юго-восточного направления 3-7 м/с. В ряде регионов Чехии из-за похолодания повышен уровень смога.

Депутат движения ANO предлагает ввести более строгие требования при строительстве мечетей 21-01-2017 13:06 | Ольга Васинкевич Возведение некоторых построек религиозного характера, в особенности, мечетей, должно подвергаться более серьезному регулированию. Например, для этого было бы необходимо согласие местного населения после проведения референдума. Такие меры не должны касаться традиционных религиозных построек, но лишь тех церквей и религиозных сообществ, которые не являются носителями так называемых «особых прав» в соответствии с законом о церквях. Данную поправку к закону о строительстве, который находится на рассмотрении в Парламенте, предложил внести депутат от движения ANO Карел Райс.