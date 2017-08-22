Прогноз погоды на 23 августа

Ольга Васинкевич
22-08-2017
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В среду, 23 августа, на территории Чешской Республики сохранится ясная, сухая погода. Температура воздуха ночью 9 – 5 °C. Максимальная температура воздуха днем от 21 до 25 °C. Ветер слабый, переменный, до 3 м/с.

 
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