Прогноз погоды на 23 августа

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В среду, 23 августа, на территории Чешской Республики сохранится ясная,
сухая погода. Температура воздуха ночью 9 – 5 °C. Максимальная
температура воздуха днем от 21 до 25 °C. Ветер слабый, переменный, до 3 м/с.
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