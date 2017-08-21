Прогноз погоды на 22 августа, вторник

Катерина Айзпурвит
21-08-2017
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Во вторник, 22 августа, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, на северо-западе страны возможна облачность. Ночью столбик термометра опустится до 7 – 11 °C. Днем 20 – 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2 – 5 м/с.

 
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