Прогноз погоды на 22 августа, вторник

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Во вторник, 22 августа, синоптики обещают преимущественно ясную погоду,
на северо-западе страны возможна облачность. Ночью столбик термометра
опустится до 7 – 11 °C. Днем 20 – 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2 – 5 м/с.
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