Прогноз погоды на 21 октября

В субботу, 21 октября, на территории Чехии ожидается переменная облачность, местами возможны туманы и небольшие дожди. Днем температура воздуха 15 – 19 °C. Ветер слабый, западного и юго-западного направления, 1-4 м/с.
Перед Пражским Градом прошла демонстрация протеста против позиции Земана по крымскому вопросу
Заявление Земана по Крыму – вразрез с внешней политикой Чехии
Переход Чехии на евро – не спугнуть избирателя
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины
Летейский город Марины Цветаевой