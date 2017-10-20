Прогноз погоды на 21 октября

Ольга Васинкевич
20-10-2017
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В субботу, 21 октября, на территории Чехии ожидается переменная облачность, местами возможны туманы и небольшие дожди. Днем температура воздуха 15 – 19 °C. Ветер слабый, западного и юго-западного направления, 1-4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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