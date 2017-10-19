Прогноз погоды на 20 октября

В пятницу, 20 октября, на территории Чехии ожидается переменная облачность, на западе возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-6 м/с. Ночью температура воздуха составит около 8°C, днем столбик термометра поднимется до 14-18°C.
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