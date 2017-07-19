В четверг, 20 июля, в Чехии в первой половине дня ожидается ясная погода. Постепенно в течение дня произойдет увеличение облачности, и на большей части территории пройдут ливневые дожди с грозами. Температура воздуха ночью от 17 до 13 °C. Днем – от 29 до 33 °C, на западе Чехии – около 27 °C, на юге Моравии – до 35 °C. Ветер слабый, западный, 1-4 м/с, во время грозы будет усиливаться.