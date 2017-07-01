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В воскресенье в Чешской Республике, по прогнозам синоптиков, ожидается
облачная погода, на востоке страны в начале дня - пасмурно, в некоторых
регионах возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23°C. Ветер
северо-западный 3-7 м/с.
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