В воскресенье в Чешской Республике, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, на востоке страны в начале дня - пасмурно, в некоторых регионах возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23°C. Ветер северо-западный 3-7 м/с.